Автору фразы «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно» исполняется 70 лет

В среду, 9 апреля, исполняется 70 лет послу России в Украине и экс-премьеру РФ Виктору Черномырдину. Свой день рождения сегодня именинник будет отмечать в доме правительства Российской Федерации в Москве, пишет газета "Сегодня". По словам пресс-секретаря посла Олега Гришина, подарки от украинских политиков Черномырдин сможет принять только через неделю, когда вернется в Украину. Прием в Киеве по случаю дня рождения Черномырдина состоится 16 апреля, в Софийском зале отеля "Премьер Палас". Поздравлять именинника будут глава Партии Регионов Виктор Янукович, открытку направит первый президент Украины Леонид Кравчук, подарки послу готовит и митрополит Владимир, глава УПЦ МП. А вот экс-президент Украины Леонид Кучма сегодня лично отправится в Москву с подарком — картиной одного из украинских художников.

Виктор Черномырдин, кроме политической деятельности, знаменит и своими многочисленными "крылатыми фразами". Издание напоминает самые яркие выражения политика. "Хотели как лучше, а получилось как всегда". "У кого руки чешутся — чешите в другом месте!" "Правительство — это не тот орган, где, как говорится, можно одним только языком". "Секс — это тоже форма движения". "Вам здесь не тут!" "В харизме надо родиться". "Вечно у нас в России стоит не то, что нужно". "Аппетит приходит во время беды". "Много денег y народа в чулках или носках". "Произносить слова мы научились. Теперь бы научиться считать деньги". "У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный". "У нас ещё есть люди, которые очень плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, читаем". "Учителя и врачи хотят есть практически каждый день!" "Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?" "Я не сторонник сегодня влезать с распростертыми объятиями". "Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче". "Курс у нас один — правильный!" "Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?"