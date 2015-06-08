Обама: из-за желания Путина защитить русскоязычных они оказались на поле битвы
По иронии судьбы стремление президента РФ защитить русскоязычное население принесло им лишь беду.
Об этом президент США Барак Обама заявил во время пресс-конференции по завершению саммита G7, который прошел в Германии, сообщает Европейская Правда.
"Путин говорил, что стремится защитить русскоязычных. Но ирония судьбы – "помощь" Путина вылилась в то, что русскоязычные оказались на поле битвы" - сказал он.
Читайте такжеОбама: G7 готова ввести дополнительные санкции против России в случае необходимостиОбама призвал выполнять Минские соглашения, чтобы остановить разрушение экономики оккупированных территорий и остановить страдания местного населения.
"Экономика разрушена, они оказались без работы, многие остались без крыши над головой - их дома разрушены. Они страдают! И простейший путь остановить их страдания – выполнить Минские соглашения", - подчеркнул президент США.
Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента США Барака Обамы, отмена санкций против России зависит от отказа президента Владимира Путина продолжать порочную политику возрождения Советского Союза.