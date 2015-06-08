Обама: из-за желания Путина защитить русскоязычных они оказались на поле битвы

Об этом президент США Барак Обама заявил во время пресс-конференции по завершению саммита G7, который прошел в Германии, сообщает Европейская Правда.

"Путин говорил, что стремится защитить русскоязычных. Но ирония судьбы – "помощь" Путина вылилась в то, что русскоязычные оказались на поле битвы" - сказал он.

Читайте такжеОбама: G7 готова ввести дополнительные санкции против России в случае необходимостиОбама призвал выполнять Минские соглашения, чтобы остановить разрушение экономики оккупированных территорий и остановить страдания местного населения.

"Экономика разрушена, они оказались без работы, многие остались без крыши над головой - их дома разрушены. Они страдают! И простейший путь остановить их страдания – выполнить Минские соглашения", - подчеркнул президент США.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента США Барака Обамы, отмена санкций против России зависит от отказа президента Владимира Путина продолжать порочную политику возрождения Советского Союза.