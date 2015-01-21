В Приднестровье 400 российских военных начали обучение
01:47, 21 января 2015Мир
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В непризнанном Приднестровье около 400 военнослужащих Оперативной группы российских войск приступили к занятиям по боевому слаживанию подразделений.
В Приднестровье 400 российских военных начали обучение / facebook.com/bchukraine
В ходе учений задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники. Особое внимание планируется уделить подготовке личного состава к действиям в составе малых тактических групп, передает ТСН.
Военные будут учиться выполнять задачи по назначению в составе пары, тройки, отделения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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Занятия будут проходить в течение месяца и завершатся боевыми стрельбами на военном стрельбище ОГРВ.
Напомним, Минобороны Украины хочет найти в Приднестровье и Крыму больше военных.
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