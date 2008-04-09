В Евросоюзе говорят, что Украина еще не созрела, чтобы стать частью Запада

Выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европейского Парламента в Брюсселе, Хавьер Солана заявил, что союз НАТО отклонил заявку Киева на План действий для членства на саммите в Бухаресте из-за того, что Украина еще не достаточно зрелая страна с политической точки зрения.

«Украина не имеет такой политической системы, которая бы отвечала уровнюе стремлений кое-кого из ее руководителей присоединиться к некоторым международным организациям. Именно это и было ответом, который определенным образом дал союз НАТО», – сказал Верховный представитель ЕС в делах общей внешней политики и политики безопасности.

По словам Хавьера Соланы, послание бухарестского саммита Украине заключается в том, что ее руководители должны действовать «значительно более конструктивно внутри самой страны».

Он обратил внимание, что и экономический рост Украины, каким бы значительным он не был, не отвечает потенциалу, который имеет государство.

Причиной является «нехватка политической солидарности, политической сплоченности руководства» Украины, отметил Солана.

«Поэтому мы помогаем (Украине), как можем. Но было бы многовато просить от стран-членов (НАТО и ЕС) давать Украине такие вознаграждения, пока она не сделала должным образом свою работу», – прибавил он о перспективах вступления Украины в Организацию Североатлантического договора и Европейский Союз.

Радио Свобода