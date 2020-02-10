Зеленский "привнес новую энергию" в усилия по прекращению войны на Донбассе – доклад Мюнхенской конференции

В докладе отмечается, что планы относительно более всеобъемлющего прекращения огня и разведения войск на Донбассе могут потерпеть крах, а боевые действия – обостриться.

Президент Украины Владимир Зеленский привнес новую энергию в усилия по прекращению войны на Донбассе.

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Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, размещенном на сайте конференции.

В докладе, в частности, указывается 10 конфликтов, которые, по мнению Международной кризисной группы, во многом будут отражать глобальные тенденции в 2020 году.

«Поскольку глобальная система «застряла на ранней стадии радикальных изменений», обстоятельства этих конфликтов указывают на «сдвиг в отношениях крупных государств, интенсивность их конкуренции и широту амбиций региональных действующих лиц», - говорится в документе.

Отмечается, что нужно наблюдать за конфликтами в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, Кашмире, Венесуэле, Украине.

Также указываются конфликты между США, Ираном, Израилем и странами Персидского залива и между США и Северной Кореей.

В контексте конфликта в Украине отмечается, что новый украинский президент «привнес новую энергию» в усилия по прекращению шестилетнего конфликта на Донбассе.

«И все же, если сейчас мир (на Донбассе – УНИАН) кажется немного более правдоподобным, чем год назад, это далеко не определено – недавние планы относительно более всеобъемлющего прекращения огня и разведения (войск – УНИАН) могут потерпеть крах, а боевые действия могут обостриться», - говорится в докладе.