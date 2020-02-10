Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
12:26, 10 февраля 2020Политика
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Конференция состоится с 14 по 16 февраля.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом говорится на странице конференции в Facebook.
«Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения Украины на высоком уровне», - говорится в сообщении.
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*** Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, которая проводится в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.
В 2020 году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля.
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