Конференция состоится с 14 по 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом говорится на странице конференции в Facebook.

«Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения Украины на высоком уровне», - говорится в сообщении.

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*** Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, которая проводится в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В 2020 году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля.