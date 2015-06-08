Лавров прокомментировал отставку спецпредставителя ОБСЕ в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подбирает нового спецпредставителя председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине после заявления Хайди Тальявини об отставке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Читайте такжеВ ОБСЕ подтвердили отставку спецпредставителя в Украине

«Что касается влияния ухода Хайди Тальявини на переговорный процесс, конечно, ей будет найдена замена - это дело ОБСЕ… Насколько мы знаем, кандидатуры сейчас подбираются», - сказал Лавров.

При этом он отметил, что Тальявини после назначения на пост спецпредставителя председателя ОБСЕ в группе в прошлом году посетила Москву, где представила свое видение будущей работы, планы по ее организации.

«Мы рассчитываем, конечно, что кандидат на ее замену также посетит и Москву, и Киев, наверно, и проведет какие-то контакты с Донецком и Луганском. Наверно, не сразу новый человек сможет обеспечить бесперебойное продолжение работы, но мы рассчитываем, что Хайди Тальявини поможет ему или ей в переходный период», - сказал Лавров.

В то же время он высказал мнение, что Тальявини подала в отставку по личным причинам.

«Я бы не сказал, что уход Хайди Тальявини связан с тем, что она разочаровалась в перспективах выполнения Минских договоренностей, у нее наверняка есть какие-то личные причины. Она долго работает в качестве посредника на самых различных направлениях европейской политики», - сказал Лавров.

Читайте такжеПредставитель ОБСЕ о контактной группе по Донбассу: Работа идет хорошо, известны даты следующей встречи

«2 июня, когда проходили заседания рабочих подгрупп в Минске, я бы не сказал, что там произошло какое-то торможение процесса, напротив, там шла довольна заинтересованная профессиональная дискуссия. Есть определенные позитивные наработки и в группе по безопасности, и по политическим вопросам, кое-что сторонам удалось предварительно согласовать, какие-то вещи были оставлены для последующих контактов», - добавил он.

Как сообщалось, Тальявини была назначена специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в июне 2014 года.

6 июня в МИД Швейцарии и в ОБСЕ подтвердили, что Тальявини желает завершить свои текущие полномочия в скором времени.