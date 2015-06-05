Франция призывает Россию не препятствовать переговорам контактной группы по Донбассу

Франция призывает Россию не препятствовать мирным переговорам участников Трехсторонней контактной группы и ее четырех рабочих подгрупп для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом посол Франции при ООН Франсуа Делатр сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Дипломат отметил, что в феврале на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция №2202 с призывом ко всем сторонам конфликта на востоке Украины полностью имплементировать пакет мер Минских договоренностей от 12 февраля.

“В этой связи мы сожалеем из-за шагов российской стороны, которая во вторник покинула зал переговоров и пытается заставить воспринимать сепаратистов как “законных” партнеров”, - подчеркнул Делатр, напомнив, что все стороны для урегулирования ситуации на Донбассе должны придерживаться резолюции №2202.

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Посол добавил, что Россия несет ответственность за свои действия.

“Можно отметить, что в опасности оказалась деятельность Трехсторонней контактной группы. Мы сейчас видим, что есть желание полностью нивелировать деятельность Трехсторонней контактной группы, несмотря на то, что ее деятельность была поддержана в резолюции №2202”, - подчеркнул французский дипломат.

По его убеждению, процесс реализации Минских соглашений является единственным путем, чтобы не допустить усиления нового насилия на Донбассе.

“Мы призываем Россию не препятствовать процессу переговоров, выполнить свои обязательства, а также повлиять на сепаратистов”, - подчеркнул дипломат.

Кроме того, он отметил, что важно настаивать на том, чтобы Украина также придерживалась выполнения Минских соглашений, в частности в вопросе, который касается проведения децентрализации.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Совет безопасности ООН призвал все стороны на востоке Украины полностью имплементировать пакет мер Минских договоренностей от 12 февраля.