Сейчас нет официальных предложений о встрече глав МИД в "нормандском формате" - Пристайко

Глава МИД заявил, что сейчас, как и раньше, планируется встреча лидеров "нормандской четверки" в апреле.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что не имеет официальных предложений относительно встречи глав МИД стран "нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России.

Читайте такжеПристайко в конце февраля планирует посетить Нью-Йорк и Вашингтон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом.

В частности, он ответил о возможности проведения встречи глав МИД в "нормандском формате" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.

"Я еще не имею официальных предложений. Я бы все же отдал основной приоритет встрече лидеров в апреле", - заявил Пристайко.

Он добавил, что не хотел, чтобы встреча глав МИД подменила предстоящую встречу лидеров стран "нормандской четверки" в апреле.