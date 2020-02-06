В Раде собрали 150 подписей за увольнение директора НАБУ Сытника – депутат

По словам депутата, подписи поставили представители "практически всех" фракций и групп.

В Верховной Раде собрали более 150 подписей народных депутатов с требованием рассмотреть вопрос об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В Раде собрали более 150 подписей народных депутатов с требованием увольнения внесенного в реестр коррупционеров Украины директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, свои подписи поставили представители "практически всех" фрракций и групп парламента.

Как сообщал УНИАН, Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Коррупционное правонарушение, совершенное Ситником, заключается в том, что он неоднократно отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны», потреблял там деликатесы и элитные алкогольные напитки, встречал Новый 2019 год и даже разбил два квадроцикла стоимостью 17 тысяч долларов США, но каждый раз за него платил некий Николай Надейко – советник Натальи Василюк, родной сестры магната Олега Бахматюка и бывшего председателя Наблюдательного совета принадлежащего Бахматюку VAB-Банка. Как установил суд, директор НАБУ не задекларировал полученные от Надейко материальные блага.