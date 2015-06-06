Порошенко встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который находится в Украине с первым визитом в истории двусторонних отношений между государствами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в начале встречи президент поблагодарил Японию и «Большую семерку» за сильную позицию в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Порошенко отметил, что во время переговоров стороны скоординируют позиции накануне саммита «Большой семерки» в Германии.

Как отметили в пресс-службе, в Киев прибыла большая делегация японских правительственных чиновников. Сегодня также состоятся переговоры делегаций в расширенном составе.