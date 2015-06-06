В Украину прибыли премьер-министры Японии и Канады

02:59, 06 июня 2015
Политика
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Сегондя в Украину прибыли премьер-министры Японии и Канады.

twitter.com/mfa_ukraine

В Украину в ночь на 6 июня с официальным визитом прибыли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и премьер-министр Канады Стивен Харпер.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей станице в Twitter.

Отмечается, что глав правительств в аэропорту встречает замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее УНИАН сообщал, что посол Японии заявил о намерении контролировать использование средств, предоставленных правительству Украины.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что России нельзя позволить вернуться к «Группе семи» (G7) пока президентом этой страны будет Владимир Путин.

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