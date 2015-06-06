В Украину прибыли премьер-министры Японии и Канады

В Украину в ночь на 6 июня с официальным визитом прибыли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и премьер-министр Канады Стивен Харпер.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей станице в Twitter.

Отмечается, что глав правительств в аэропорту встречает замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Прем'єр-міністр Канади Стівен #Гарпер прибув в Україну. В а/п зустрічає заступник міністра ЗС Вадим #Пристайко. pic.twitter.com/ASg2tMsNxI — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 5 июня 2015

В Україну з офіц візитом прибув Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Зустрічає заступник міністра ЗС Вадим Пристайко pic.twitter.com/wRbuD1l752 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 5 июня 2015

Ранее УНИАН сообщал, что посол Японии заявил о намерении контролировать использование средств, предоставленных правительству Украины.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что России нельзя позволить вернуться к «Группе семи» (G7) пока президентом этой страны будет Владимир Путин.