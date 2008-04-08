Бухарестский саммит НАТО: итоги и перспективы (круглый стол)

9 апреля в 14.00 - круглый стол «Украинского форума» на тему: «Бухарестский саммит НАТО: итоги и перспективы». Приглашены: Владимир Семиноженко, председатель «Украинского Форума»; Анатолий Зленко, экс-министр МИД Украины; Олег Билорус, председатель Комитета ВР по иностранным делам; Раиса Богатырева, секретарь СНБОУ; Владимир Горбулин, директор Института проблем национальной безопасности; Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994); Леонид Кучма, Президент Украины (1994-2005); Юрий Рубан, директор Национального института стратегических исследований и др. (Дипломатическая академия Украины, ул. Большая Житомирская, 2).

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