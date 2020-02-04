Прекращение войны и борьба с коррупцией: социологи рассказали об ожиданиях украинцев от президента

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение военных действий и возрождение промышленности.

Среди первоочередных изменений, которых украинцы ожидают от президента - прекращение военных действий на востоке Украины, усиление борьбы с коррупцией, возрождение промышленности, повышение социальных стандартов и повышение качества медицины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 22-26 января.

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Отмечается, что прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%). Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности -30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%.

Также указывается, что за последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

«Выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). 28% - за увеличение размеров субсидий и социальных выплат. Выбирая между увеличением размеров заработных плат медиков и развитием школ, больниц и внедрение новых технологий, 59% поддерживают последний приоритет, 29% - за рост размеров выплат», - сообщили в социологической группе «Рейтинг».

Кроме того, указывается, что 45% украинцев считают, что для власти должно быть приоритетным расходование ресурсов на помощь социально незащищенных категорий населения, с другой стороны - почти столько же (46%) за то, чтобы их направить на создание условий для стимулирования активности населения.

Также 46% опрошенных считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров, столько же утверждают, что в первую очередь нужно уменьшить возможности для коррупции.

Основными маркерами положительных изменений в экономике респонденты считают открытие новых предприятий (54%) и создание новых рабочих мест (54%). Треть опрошенных считает, что об улучшении будет свидетельствовать снижение уровня трудовой миграции за границу, четверть - рост размера минимальной зарплаты, каждый пятый - снижение цен на основные продукты.

В социальной сфере ключевыми маркерами положительных сдвигов опрошенные считают повышение качества медицины (50%), рост размеров пенсий (41%) и увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения (36%). Четверть опрошенных считают, что индикатором улучшения является строительство новых школ, детских садов, больниц, каждый пятый - повышение качества образования и увеличения продолжительности жизни.

«Пенсионеры - категория населения, среди наиболее уязвимых, которая, по мнению опрошенных, требует первоочередного внимания от государства (57%). По 42% респондентов считают, что власти следует обратить внимание в первую очередь на инвалидов по состоянию здоровья или детей-сирот. 36% утверждают, что в первую очередь следует помогать малообеспеченным семьям. По 22-24% так говорят о многодетных семьях и участниках боевых действий, АТО», - указывается в результатах опроса.

Также 76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно.

*** Социологическая группа «Рейтинг» 22-26 января 2020 года провела опрос среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.