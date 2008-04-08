Третьяков напоминает Тимошенко про Библию

Народный депутат, член фракции НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что сначала нужно выполнить коалиционное соглашение, а потом принимать Программу деятельности правительства.

Как сообщает пресс-служба А.ТРЕТЬЯКОВА, об этом депутат заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По его словам, коалиционное соглашение, подписанное фракциями НУ-НС и БЮТ, является «Библией, которую должны чтить обе стороны коалиционного процесса».

Как напомнил А.ТРЕТЬЯКОВ, в коалиционном соглашении четко записано, что коалиция должна делать, в частности, принять 12 законов, обозначенных в соглашении как первоочередные.

«Наша Украина, - подчеркнул депутат, – пошла на все предложения БЮТ о том, что сначала мы избираем премьер-министра, потом формируем правительство, потом утверждаем бюджет».

Поэтому у А.ТРЕТЬЯКОВА, по его словам, не вызывает сомнения «что первично – коалиционное соглашение или Программа действий правительства».

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с депутатами фракции "Наша Украина – Народная самооборона" высказал мнение, что самым оптимальным путем развития ситуации будет такая последовательность шагов: принятие Верховной Радой первоочередных законопроектов, согласованных коалицией при подписании коалиционного соглашения; провозглашение Президентом послания к ВР; приведение к присяге судей КС и членов Высшего совета юстиции; принятие парламентом программы деятельности правительства и одобрения государственной программы социально-экономического развития Украины; внесение необходимых изменений и дополнений в закон о государственном бюджете. И последнее осуществление Верховной Радой Украины кадровых назначений согласно коалиционному договору и программе правительства.

Соглашением о создании коалиции демократических сил в парламенте VI созыва предусмотрена необходимость принятия 12 законопроектов, в частности, о внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины); о внесении изменений в Закон «О статусе народного депутата Украины» (об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины, а также отмены льгот и компенсаций для народных депутатов Украины); о Кабинете министров; об оппозиции; об императивном мандате; о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно назначения внеочередных выборов в Киевский городской совет и Киевского городского головы).