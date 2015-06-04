Коалиция должна нести ответственность за работу своих министров в Правительстве - депутат

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский после ежегодного послания Президента Верховной Раде.

"Все озвученные Президентом тезисы мы все вместе - Парламент, коалиция - будем имплементировать, и никто нам не помешает", - подчеркнул он.

"У нас парламентско-президентская республика. У нас коалиция несет ответственность как за Правительство, так и за членов этого Правительства. Есть много критики. Есть критика, извините меня, липовая, которую проплачивают олигархические кланы против того или иного политика, а есть конструктивная", - отметил народный депутат.

"Мы будем давать оценку деятельности того или иного министра. Я думаю, что это будет сделано до местных выборов", - подытожил Сергей Пашинский.