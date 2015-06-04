В коалиции кадровые вопросы не обсуждались, а об отставке Гонтаревой речь не идет - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции БПП Юрий Луценко, комментируя сегодняшнее послание президента Украины Петра Порошенко к ВР.

На вопрос журналистов, какие могут быть осенью кадровые изменения, Луценко сказал: “В коалиции это еще не обсуждалось”. Он отметил, что “сегодня президент сказал очень четко, что он не формирует Кабинет министров Украины, но президент призывает коалицию оценивать по конкретным делам министров”. “Если совместные задачи будут выполняться, то честь и хвала таким министрам. Если медицинская реформа фактически тормозится, а возможно даже провалена, значит будет другой министр. Если пенсионная реформа движется, то у нас нормальный министр. Если другие задачи, намеченные сегодня здесь, будут выполнены, значит Кабмин будет работать”, - сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистов относительно возможной отставки осенью председателя НБУ Гонтаревой, Луценко отметил, что отставки не будет. “Нет, я считаю, что Гонтарева, несмотря на всю критику, доказала, что она стабилизировала финансовую систему. И если посмотреть на анализ международных и украинских экспертов, то можно увидеть, что наиболее реформистские усилия демонстрирует именно НБУ”, - отметил Луценко. По его словам, НБУ провел “наибольшее количество реформ для изменения ситуации в стране, и тот, кто помнит 30 гривен за доллар, понимает, что было сделано невозможное”.