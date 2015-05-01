Луценко считает Фирташа загнанным в угол хищником

Такую оценку ситуации дает народный депутат, лидер фракции Блока Петра Порошенко, Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Фирташа обвиняют в подкупе индийских чиновников. Он рассказывает суду о своей роли в украинской политике. Это - форма защиты. Он не хочет говорить правду об индийском соглашении и банально переводит стрелки», - отмечает политик.

«Говорит ли он правду про украинские события? Тоже нет. Ибо только венский судья может не знать о роли Фирташа в президентстве Януковича. После фактического самоустранения Ахметова от продвижения Януковича в 2009 году именно Фирташ и Левочкин повезли его в Москву, финансировали и организовывали его избирательную кампанию.

Читайте такжеСуд Вены отказал США в экстрадиции ФирташаПредставить их в качестве врагов кровавого диктатора может только тот, кто поверит в версию, что начальник канцелярии фюрера М.Борман был лидером демократического движения, а Г.Геринг финансировал нацистов только как способ сдерживания Америки», - подчеркивает Луценко и добавляет, что «желание Фирташа вмонтироваться в новую Украину - понятно. Для этого он не впервые намекает на свою встречу с П. Порошенко и В. Кличко перед президентскими выборами. Не думаю, чтобы это как-то повлияло на его судьбу».

«По крайней мере за этот год Парламент (в том числе и БПП (Блок Петра Порошенко - УНИАН) забрал у его облгазов бесплатное паразитирование на государственной трубе; Правительство (в том числе и министры БПП) разорвало кабальные соглашения по аренде ГОКОВ; ГПУ и МВД активно занимается газовыми махинациями структур Фирташа.

Почему? Потому что большинство политиков после Майдана осознали, что деньги олигархов - ничто в сравнении с мнением людей. Как только мы сможем преодолеть еще монополию олигархов на СМИ - время фирташей, ахметовых и других окончательно пройдет»,- подчеркивает Луценко.