Рада отказалась ”перемывать кости” Добкину и Кернесу

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня вопрос о заслушивании информации Временной следственной комиссии ВР по расследованию злоупотреблений Харьковской городской власти и проект постановления относительно проведения досрочных выборов мэра Харькова и Харьковского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проголосовали лишь 212 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил председатель ВСК Олег ЛЯШКО, 1 апреля состоялось второе заседание комиссии. При этом, отметил он, из девяти членов ВСК на заседании присутствовали пятеро.

В то же время, по его словам, член фракции Партии регионов Василий ГРИЦАК впоследствии покинул заседание ВСК. «Таким образом, фракция Партии регионов саботирует работу комиссии и делает все возможное, чтобы при власти в Харькове остались коррупционные представители», - сказал он.

О.ЛЯШКО предложил сегодня не заслушивать отчет ВСК, если одновременно не будет рассмотрен проект постановления о проведении досрочных выборов в Харькове.

Такое предложение председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поставил на голосование, однако оно не набрало необходимого количества голосов.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Елена ЛУКАШ отметила, что Временной следственной комиссии поступили документы из Харьковского городского совета, которые не подтверждают фактов злоупотребления со стороны мэра города Михаила ДОБКИНА.