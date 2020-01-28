Погибшие в результате пожара в одесском колледже преподаватель и пожарный получили звание Героя Украины

Соответствующих званий оба удостоены "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики и командиру отряда ГСЧС, погибшим в результате пожара в здании учебного заведения.

Об этом свидетельствует указ президента № 20/2020.

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Так, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Бортюк Анне Леонидовне.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) также присвоено Шатохину Сергею Николаевичу – командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.

Согласно указу, оба удостоены званий "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу учебного заведения Татьяне Хомич и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Последнего подозревают в служебной халатности, которая привела в Одессе к ряду пожаров со смертельным исходом - в детском лагере "Виктория", в Одесском областном центре психического здоровья, в отеле "Токио Стар" и в колледже.