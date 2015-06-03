Корбан поехал люстрировать председателя Новомосковской РГА

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан, который вместе с народным депутатом Андреем Денисенко лично поехал в Новомосковскую РГА, чтобы поднять вопрос люстрации ее руководителя.

«Со своим другом Андреем Денисенко, народным депутатом, сейчас будем проводить люстрацию того ублюдка из Партии регионов, которого назначили главой райгосадминистрации указом Петра Алексеевича Порошенко», - отметил Корбан.

Это будет весело. Ждите продолжения. - с Андрій Денисенко Posted by Gennady Korban on Wednesday, 3 June 2015

Он добавил, что таким образом он и Денисенко продемонстрируют метод прямой демократии.

О результатах этой инициативы Корбан пообещал проинформировать в ближайшее время.

Напомним, что гражданские активисты Новомосковского района выступали категорически против назначения Селихова из-за его причастности к фальсификации результатов многих выборов на территории района. Они обратились по этому поводу с открытым письмом к председателю Днепропетровской облгосадминистрации Валентину Резниченко.