Премьеру Словакии "не стыдно" ехать на путинский парад

Об этом сообщает словацкое издание Аktuality.

"9 мая я приму участие в принятии парада и возложении венков в Москве. Может, у кого-то с этим проблемы, но мне не стыдно. Это история", - сказал он.

При этом он добавил, что 7 мая посетит мероприятия, посвященные 70-летию победы над нацизмом в Польше, а 8 мая будет на аналогичных мероприятиях в Киеве, пишет Европейская правда.

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"На территории Словакии погибли 63 тыс. солдат Красной армии. Победа над нацизмом стала основой для ЕС", - отметил Фицо.

Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.

Так, ранее стало известно об отказе президента Венгрии Яноша Адера, президента Черногории Филипа Вуяновича, президента Молдовы Николае Тимофти, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словакии Андрея Киски и президента Болгарии Росена Плевнелиева.

Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении.

Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.