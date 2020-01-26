Американские следователи допросили сотрудников посольства США в Киеве по делу слежки за Йованович – СМИ

Служба безопасности Госдепа сотрудничает с украинскими властями, которые начали свое собственное расследование.

Следователи Дипломатической службы безопасности (DSS) Госдепа США провели беседы с сотнями дипломатов и сотрудников посольства США в Украине в связи с информацией о возможной слежке за бывшим послом Мари Йованович.

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Об этом сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на двух осведомленных американских чиновников.

Утверждается, что беседы были проведены в среду и четверг (22-23 января). Один из источников сообщил, что DSS сотрудничает с украинскими властями, которые начали свое собственное расследование.

В посольстве США от комментариев воздержались. Точное число опрошенных неизвестно, однако в посольстве работают около 300 человек.

По словам одного из источников, сотрудников посольства призвали не говорить с прессой на эту тему расследования. Кроме того, сотрудники были "напуганы" внезапным визитом правоохранителей.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, возникала ли угроза в Украине экс-послу США Мари Йованович.