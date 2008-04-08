В БЮТ намекают Балоге, что они и сами с усами

Выдвижение БЮТ собственной кандидатуры на должность мэра Киева не приведет к расколу коалиции, заявил в комментарии корреспонденту УНИАН народный депутат, член фракции БЮТ Виктор ШВЕЦ, комментируя заявление главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, что БЮТ должен поддержать на должность мэра кандидатуру Виталия КЛИЧКО.

По словам В.ШВЕЦА, соглашением о создании коалиции демократических сил не предусмотрено, что на должность мэра обязательно должна быть выдвинута единая согласованная кандидатура.

Депутат напомнил, что БЮТ четко определился со своей позицией и будет предлагать своего кандидата на должность мэра. «И этот кандидат от БЮТ победит. А фамилию мы определим в четверг», - сказал он.

В.ШВЕЦ также отрицал предположение, что выдвижение каждой политической силой из коалиции своего кандидата может привести к расколу демократических сил.

«К расколу коалиции это не приведет, поскольку сегодня она крепкая как никогда», - сказал В.ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, В.БАЛОГА считает, что Блок Юлии Тимошенко должен поддержать В.КЛИЧКО как единого кандидата от демократических сил на должность мэра Киева. По мнению В.БАЛОГИ, это компромиссная фигура, которая устраивает подавляющее большинство демократических сил и отвечает чаяниям городской общины.