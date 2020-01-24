В МИД надеются на изменение позиции Кубы насчет территориальной целостности и суверенитета Украины

В Украину прибыла новоназначенный посол Республики Куба Натача Диас Агилера.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выражают надежду, что Куба изменит свою позицию в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Как говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook, 23 января заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Куба в Украине Натачи Диас Агилеры. Заместитель министра поздравил главу дипломатического представительства Кубы с высоким назначением.

«Стороны констатировали взаимный настрой на необходимости ведения активного двустороннего диалога и двусторонних консультаций в политической, торгово-экономической и других сферах. Сергей Кислица выразил надежду на изменение позиции Кубы в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Куба является одной из стран, которая не поддерживает инициативу Украины на заседаниях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. В частности, 9 декабря 2019 года Куба и еще 18 стран проголосовали против резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Также 18 декабря 2019 года Куба и еще 22 страны проголосовали против резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».