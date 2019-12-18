Зимбабве и другие: стало известно, какие страны голосовали против обновленной резолюции ООН по Крыму (список)
На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Россия, Беларусь, Казахстан и еще 20 стран проголосовали против резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)».
Заседание Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН.
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Всего против проекта резолюции проголосовали 23 страны.
В частности, это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.
Ранее в ноябре проект резолюции рассматривался в Третьем комитете Генассамблеи ООН, где против этого документа проголосовали также 23 страны. Однако, тогда среди стран, выступивших против, была африканская страна Кот-д'Ивуар, которая на этот раз воздержалась. В то же время, против проголосовала Гвинея.
В то же время, «за» резолюцию проголосовали 65 стран-членов ООН и 83 воздержались.