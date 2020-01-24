Зеленский обсудил с президентом Израиля двусторонние отношения между странами

Президент Украины выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Израиля Реувеном Ривлином двусторонние отношения между странами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась во время рабочего визита президента Украины в Государство Израиль.

«Солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

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«Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что он лично и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Кроме того, Зеленский выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем.

«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

«Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 23-24 января находится с рабочим визитом в Израиле.