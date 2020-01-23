Арахамия обещает, что до начала местных выборов у "Слуги народа" будет четкая стратегия

Лидер «Слуги народа» также допустил изменение медийного слогана вместо «Сделаем их вместе».

Лидер парламентского монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия готовится к местным выборам. В частности – разрабатывает новую стратегию.

Об этом он рассказал в интервью УП.

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По словам Арахамии, до конца февраля партия будет иметь четкую стратегию с ответственными лицами.

«Мы сейчас видим много негатива в регионах, где люди говорят: "Мы приходим в ваши офисы, а у вас – полная неопределенность". И это действительно так, но до конца февраля мы будем иметь четкую стратегию с ответственными лицами, которые будут разворачивать эту партийную систему по Украине». – сказал он.

Лидер «Слуги народа» также допустил изменение медийного слогана вместо «Сделаем их вместе».

На вопрос, готовится ли ОП к местным выборам на оккупированных территориях, Арахамия ответил, что пока «рано об этом говорить».

Ранее Арахамия допустил, что еще два-три министра могут написать заявления на увольнение.