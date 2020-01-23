В отношении Авакова председатель фракции "Слуга народа" предлагает адресовать вопрос к президенту.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что еще два - три министра могут написать заявления на увольнение.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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На вопрос о том, что после Нового года планировалась ротация министров, и кого-то еще будут заменять, Арахамия ответил: "Да, уже Бабак написала заявление по собственному желанию".

При этом на вопрос, кто еще будет писать заявления, Арахамия ответил: "Думаю, два - три министра могут. Но об этом рано говорить. Пока Бабак изъявила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля. Что касается других... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое (УНИАН: Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства может предложить парламенту назначить на должность министра развития общин и территорий главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Шмыгаля вместо Алены Бабак, которая подала заявление об отставке)".

Кроме того, на вопрос в этом контексте о министре внутренних дел Арсене Авакове, председатель фракции "Слуга народа" отметил, что это вопрос к президенту. "Это его решение. И мы будем поддерживать его решение", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели стало известно, что министр развития громад и территорий Бабак подал в отставку.

20 января премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров. "Кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент. У нас министра развития громад, человека на этой позиции заменят. И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию громад. Почему? Потому что децентрализация в этом году - это приоритет. Мы должны по всей стране создать дееспособные громады, осенью обеспечить в новых громадах проведение местных выборов, а для этого должна быть координация на самом высоком уровне", - сказал он.