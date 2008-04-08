ВР сегодня заслушает информацию о Добкине и Кернесе

10:04, 08 апреля 2008
Политика
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В повестке дня - регламент и Нацгвардия

Сегодня парламент планирует заслушать информацию Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции Украины, законов Украины в сфере тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений Харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНИМ и секретарем Харьковского горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ при выполнении ими служебных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений о внесении изменений в Регламент ВР.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроекта о Национальной гвардии Украины. 

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