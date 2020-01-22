Помпео в Украине: американские СМИ сообщают о дате визита 31 января

Планируется, что Помпео проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Киев в пятницу, 31 января.

Об этом сообщает американское издание BuzzFeed со ссылкой на три дипломатических источника.

Отмечается, что в Киеве Помпео проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, госсекретарь США должен встретиться с другими украинскими чиновниками.

Читайте такжеПомпео посетит Украину в конце января – Офис президента

Как сообщал УНИАН, Помпео планировал посетить Украину 3 января, однако отложил визит из-за необходимости пребывания в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

Во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с Помпео, который состоялся 10 января, говорилось о том, что госсекретарь США посетит Украину в конце января.

Ранее белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники анонсировала визит Помпео в Киев на 30 января.