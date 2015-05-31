Военные без потерь отбили атаки боевиков на Трехизбенку и Счастье

Об этом сказал пресс-офицер штаба Антитеррористической операции сектора "А" Руслан Ткачук, сообщает "5 канал".

Как отмечается, боевики начали обстреливать позиции сил АТО, которые расположены на окраинах этих населенных пунктов, с 11 часов утра.

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"Наемники применяли минометы и стрелковое оружие, сосредоточив огонь на переправах, соединяющих территорию, подконтрольную украинским властям и террористам. По данным штаба АТО, погибших или раненых среди украинских военных нет. Оборону в районе Трехизбенки держат военнослужащие ВСУ, которые принадлежат к батальону "Айдар", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ткачук сообщил о том, что террористы распространили информацию, что в Станице Луганской якобы открыт пункт пропуска для мирного населения. Хотя, в настоящее время пункт закрыт. Сейчас на украинском блокпосте собрались более 500 гражданских лиц. Существует угроза применения по ним огнестрельного оружия со стороны террористов.

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Как сообщал УНИАН, после полудня наемники начали обстреливать окраины города Счастье. При этом боевики применяли 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в пресс-центре Государственной пограничной службы сообщили, что в субботу ночью в районе Трехизбенки Луганской области пограничники обнаружили диверсионно-разведывательную группу террористов.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местахна северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.