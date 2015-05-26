Москаль усилил контроль за линией разграничения на Луганщине

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль требует усилить контроль за линией разграничения для недопущения ее несанкционированного пересечения пешеходами и транспортными средствами. Об этом сообщатся на официальном сайте руководителя региона.

Соответствующее распоряжение подписано «в связи с резким усилением боевой агрессии террористов в отношении населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на контролируемой Украиной территории Луганщины, а также постоянным проникновением вражеских диверсионно-разведывательных групп», говорится в сообщении.

Согласно документу, военнослужащие и правоохранители обязаны принять исчерпывающие меры для пресечения несанкционированного пропуска пешеходов через линию соприкосновения в направлениях из подконтрольных Украине Станице Луганской и Счастья в оккупированный Луганск.

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Также, до 28 мая должна быть демонтирована полуразрушенная паромная переправа через Северский Донец между Лобачевым и Желтым, через которую периодическая пытаются переходить пешеходы и переправлять товар.

«Лиц, которые будут пытаться несанкционированно пересекать линию разграничения, задерживать и передавать милиции для проверки и привлечения к административной ответственности», сообщается на сайте главы региона.

«Сегодня через линию разграничения огня, что проходит в Луганской области, действует только один пункт пропуска – в с.Родина (относится к г.Золотое)», -- отмечает руководитель области Геннадий Москаль. «Этот пункт пропуска постоянно обстреливается боевиками. В воскресенье здесь минометным обстрелом повредили магистральный водопровод, обеспечивающий водой оккупированные территории, а вчера в результате обстрела из автоматических гранатометов ранены четверо украинских военных. Если с.Семья и дальше будут обстреливать, этот пункт пропуска будет также закрыт».

Ранее УНИАН сообщал, что 25 мая, в Луганской области погиб один военнослужащий, еще один был ранены из-за обстрела боевиками медицинского автомобиля.