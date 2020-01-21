Коррупция в "оборонке": Пашинский проиграл суд против журналистов

Пашинский требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе.

Бывший народный депутат Сергей Пашинский проиграл суд против издания НВ и его журналиста Ивана Верстюка.

Точку в деле, которое длилось с 2018 года, поставил 21 января Подольский районный суд Киева.

«Пашинский требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе. Он прислал в редакцию свое фото и статью на четырех страницах, где речь шла о „кремлевской гибридной войне“ против него. Пашинский требовал свое фото на обложке журнала, а внутри номера — его статью», — рассказал у себя в Facebook Верстюк.

Напомним, расследование журнала Новое Время о коррупционных схемах в оборонной сфере спровоцировало громкий скандал с тогдашним нардепом Сергеем Пашинским.

В материале под названием "Слупили два товарища" была описана схема по поставке на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных у компании Wtorplast.

После публикации расследования редакция издания получила требования опровержения от юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

В частности, Пашинский опубликовал материал, в котором пригрозил журналистам судом.

По его словам, статья была якобы «попыткой дискредитации украинской армии и сотрудничестве с нашими союзниками».