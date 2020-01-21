Адвокат пообещал, что Порошенко появится на следующий допрос ГБР

Сегодня экс-президента Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос как свидетеля в рамках расследования уголовного производства относительно назначения первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Бывший глава государства не пришел на допрос.

Экс-президент Петр Порошенко не получал ни одной повестки на допрос в Государственное бюро расследований по состоянию на сегодня, однако 24 января планирует прийти на допрос по делу относительно подписания Минских соглашений.

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань заявил корреспонденту УНИАН, комментируя отказ экс-президента прийти сегодня на допрос в ГБР.

По словам защитника, исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий действует против Порошенко по политическим заказам.

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“Корецкий — известный герой из известных записей “Трубу прорвало” (анонимный Telegram-канал, на котором были обнародованы записи незаконно прослушанных разговоров якобы экс-директор ГБР Романа Трубы — УНИАН). Это лицо, которое действует по политическому заказу уволенного теперь Трубы. Очевидно, заказ еще сохраняет силу”, - сказал адвокат.

Также он опроверг слова Корецкого, который утверждал, что Порошенко сегодня официально повестками вызывали на допрос.

“Они врут. Это провокация, направленная на искусственное создание обстоятельств с целью давления на Порошенко. Никаких повесток он не получал”, - сказал Головань.

Он также добавил, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, повестка на допрос должна быть вручена лицу не позднее, чем за три дня до допроса.

По словам Голованя, вчера, когда Порошенко пришел в ГБР, его приглашали на допрос на сегодня, однако при этом не была соблюдена норма по заблаговременности приглашение, а, следовательно, по убеждению адвоката, повестка вручена с нарушением, и это является серьезным основанием не являться на допрос.

Комментируя заявление Корецкого относительно возможного применения к Порошенко принудительного привода на допрос, адвокат сказал, что поскольку Порошенко является народным депутатом, то следователи ГБР должны согласовать этот вопрос с генпрокурором и вызвать Порошенко в суд, который будет рассматривать ходатайство о приводе на допрос.

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«Действительно, вчера состоялась встреча с Корецким, где были вручены повестки на 24, 31 января и 11 февраля, а относительно сегодня мы им сказали, что повестка вручается за три дня. Также хочу напомнить, что все мероприятия, связанные с ограничением свободы, кроме негласных следственных действий и обыска, должны приниматься судом с участием народного депутата, даже если речь идет о приводе в суд. К тому же это должно быть согласовано с генеральным прокурором», - сказал Головань.

Вместе с тем адвокат добавил, что не имеет информации об уголовном производстве относительно вероятного нарушения закона при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки. Он отметил, что ранее не слышал о таком деле и о том, что в ней как свидетель фигурирует Порошенко.

”Мы выясним этот вопрос. Он для нас новый”, - сказал Головань.

В то же время он заверил, что 24 января Порошенко придет к ГБР на допрос.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, Порошенко не явился на допрос в ГБР. Его вызвали на допрос как свидетеля в производстве от 12 ноября 2019 года.

Как заявил исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий, это производство касается законности действий Порошенко при назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Также Корецкий заявил, что в ГБР готовят документы о принудительном приводе экс-президента на допрос.

Должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года занимал Сергей Семочко. По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочки в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Ранее Головань сообщил, что Порошенко вызывали в ГБР на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и 11 февраля (дело о судебной реформе).