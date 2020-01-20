Гончарук анонсировал кадровые изменения в Кабмине

По словам премьера, сейчас идет работа по подготовке этих изменений.

Премьер-министр Алексей Гончарук проанонсировал кадровые изменения в нынешнем Кабинете министров, о чем он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Читайте также"Это недопустимо": Гончарук считает свою прослушку угрозой нацбезопасности

«Кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент. У нас министр развития громад, человек на этой позиции будет заменен. И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию громад. Почему? Потому что децентрализация в этом году – это приоритет. Мы должны по всей стране создать дееспособные громады, осенью обеспечить в новых громадах проведение местных выборов, а для этого должна быть координация на наивысшем уровне», - сказал он.

На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать других изменений в составе правительства, премьер ответил следующим образом:

«Конечно, мы их готовим, а парламент решит».

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели стало известно, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.