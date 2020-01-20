Зеленский анонсировал свой визит в Израиль

Президент едет на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Израиль, где пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц.

Об этом он сообщил в интервью The Time of Israel.

По словам президента, говорить точно о своем визите он может только после прибытия в Украину самолета с телами жертв авиакатастрофы в Иране, которое произошло 19 января.

Зеленский также отметил, что хотел бы выступить на главном мероприятии, хотя знает, что формат этого не предусматривает.

"Лично для меня неважно, буду ли я выступать. Но, поскольку так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Статистика, которая у нас есть, показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот, почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому, я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что ему важно почтить память жертв Холокоста.

Как сообщал УНИАН, в конце января Зеленский посетит Польшу, где также пройдут мероприятия в честь годовщины освобождения концлагеря. Визит состоится 27 января.