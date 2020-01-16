Рада приняла в первом чтении законопроект о разведке

Законопроектом предусмотрено, что разведывательные органы могут привлекать совершеннолетних, дееспособных лиц к конфиденциальному сотрудничеству на добровольной основе.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О разведке» (регистрационный номер 2412-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата Украины.

Законопроектом определены основные задачи разведки: своевременное обеспечение потребителей разведывательной информацией; содействие реализации национальных интересов Украины; противодействие внешним угрозам национальной безопасности Украины в определенных законом сферах.

Согласно законопроекту, разведывательными органами являются: Служба внешней разведки Украины; разведывательный орган Министерства обороны; разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Законопроектом запрещается осуществление разведывательной деятельности другими государственными органами, воинскими формированиями, предприятиями, учреждениями, организациями любой формы собственности или физическими лицами.

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Разведывательные органы являются юридическими лицами, положение о разведывательном органе утверждает президент Украины.

В соответствии с законопроектом, организационную структуру разведывательного органа определяет президент Украины, а общая численность Службы внешней разведки Украины определяется законом.

В законопроекте определено, что Служба внешней разведки осуществляет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Законопроектом предусмотрено, что субъектами системы военной разведки являются:

разведывательный орган Минобороны, который является главным органом управления в системе военной разведки; органы военного управления разведки и воинские части разведки Вооруженных Сил Украины, в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения ВСУ; Силы специальных операций ВСУ, которые в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют специальную разведку в интересах подготовки и проведения операций войск (сил) обороны и специальных операций; подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии, в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии.

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Законом предусмотрено, что общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины.

Законопроектом предусмотрено, что рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий и вынесения решения о предоставлении разрешения на проведение разведывательного мероприятия или об отказе в предоставлении разрешения осуществляется уполномоченным судьей безотлагательно, но не позднее двенадцати часов с момента его получения, с участием лица, которое внесло ходатайство, и/или других уполномоченных руководителем разведывательного органа лиц. Срок действия постановления о предоставлении разрешения на проведение разведывательного мероприятия не может превышать шести месяцев.

Законопроектом предусмотрено, что разведывательные органы могут привлекать совершеннолетних, дееспособных лиц к конфиденциальному сотрудничеству на добровольной основе, в порядке и на условиях, определенных актами этих органов.

Сведения, которые стали известны лицу, привлеченному к конфиденциальному сотрудничеству в результате такого сотрудничества, не могут быть разглашены без разрешения разведывательного органа.

Предполагается, что разведывательные органы могут использовать сотрудников под прикрытием. Сотрудники под прикрытием могут назначаться на должности в государственных органах, органах местного самоуправления, воинских формированиях, на предприятиях, в учреждениях и организациях любой формы собственности, структурах прикрытия (должности прикрытия). Сотрудники под прикрытием и лица, привлеченные к конфиденциальному сотрудничеству, для выполнения специальных задач, связанных с осуществлением функций разведывательных органов, могут находиться в составе террористических или иных преступных организаций, транснациональных организованных преступных групп, других организаций, создающих внешние угрозы национальной безопасности Украины.

В законопроекте предусматривается, что в случае задержания, ареста или осуждения сотрудника кадрового состава за границей или на временно оккупированных территориях Украины в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей государство принимает все возможные меры для его освобождения.

Законопроектом определены особенности осуществления общественного и судебного контроля за субъектами разведывательного сообщества.