Выступавший в Крыму Dr. Alban заявил, что его пустили в Киев после вмешательства Зеленского

Шведский музыкант выступил в шоу "Вечерний квартал".

В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму.

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Певец написал в своем Instagram, что ему удалось выступить в Киеве после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину", – написал Dr. Alban.

Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.