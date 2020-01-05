Выступавший в Крыму Dr. Alban заявил, что его пустили в Киев после вмешательства Зеленского
09:12, 05 января 2020Общество
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Шведский музыкант выступил в шоу "Вечерний квартал".
Певец написал в своем Instagram, что ему удалось выступить в Киеве \ instagram.com/dralbanofficial/
В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский музыкант и певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму.
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Певец написал в своем Instagram, что ему удалось выступить в Киеве после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину", – написал Dr. Alban.
Dr. Alban - шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.
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