За последние месяцы в три раза увеличилась поставка техники для ВСУ - президент



Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам по случаю первой годовщины на посту президента.

«Сегодня мы впервые за три месяца имеем втрое увеличенные поставки техники в войсках», - сказал он.

«С участием волонтеров проводятся испытания самых современных образцов. И сегодня наши войска, и это показывают учения, которые не проходили 15 лет, мы уже имеем другую армию, которая способна воевать ночью, которая способна осуществлять чрезвычайно далекие и эффективные рейды, которая способна противостоять агрессии», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в Минобороны 19 мая заявляли, что с начала года в Вооруженные силы Украины поступило более 700 единиц вооружения и военной техники и около 200 тыс. боеприпасов.

Принято на вооружение 5 образцов вооружения и военной техники, в том числе военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, боевой и учебно-боевой самолеты типа Су-25, учебно-тренировочный самолет Л-39М, комбинированные устройства выброса ложных целей для средств авиации и радиорелейные станции.