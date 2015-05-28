Клюев отрицает свою связь с Калашниковым и обещает не уклоняться от следствия

23:03, 28 мая 2015
Политика
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Народный депутат Украины Сергей Клюев (внефракционный) заявляет, что не поддерживал никаких отношений с бывшим депутатом Верховной Рады от Партии Регионов Олегом Калашниковым, который был убит 15 апреля этого года.

Сергей Клюев / УНИАН

По словам нардепа, он несколько раз встречал Калашникова в парламенте, но не имел с ним никаких отношений. Клюев уверяет, что никаких долгов у него к Калашникову не было, а распространяемая информация об этом "является неправдой и бредом", пишет Сегодня.

Клюев также сообщил, что не явился на допрос по делу об убийстве Калашникова в четверг, потому что принимал участие в заседании регламентного комитета парламента. Он также сказал, что перенес встречу со следователем.

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Отвечая на вопрос журналистам, не собирается ли он уклоняться от следствия и уехать из Украины, Клюев сказал: "Нет, не собираюсь".

Как ранее сообщалось, генпрокурор Виктор Шокин внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Клюева и Мельничука.

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