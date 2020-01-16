Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации сняли с рассмотрения

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что необходимо согласовать положения законопроекта, чтобы в дальнейшем его поддержали 300 народных депутатов.

Законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)» снят с рассмотрения для доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что необходимо согласовать положения законопроекта, чтобы в дальнейшем его поддержали 300 народных депутатов.

Арахамия сказал, что депутаты имеют много замечаний по предусмотренным проектом закона полномочиям префекта.

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"Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами из других фракций для того, чтобы найти такую компромиссную позицию по этому законопроекту, в том числе поработать с ассоциацией городов ... И после этого его вносить в зал, чтобы была достаточная поддержка", - сообщил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 15 января Верховная Рада не рассмотрела вопрос о направлении в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)» (№ 2598), хотя данный законопроект был первым в повестке дня.

Когда должно было начаться рассмотрение документа, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в сессионном зале нет докладчика по данному вопросу - представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского. Впоследствии он присутствовал в сессионном зале, но депутаты не вернулись к рассмотрению этого вопроса.

Соответствующие конституционные изменения направлены на децентрализацию власти и обновление конституционного регулирования осуществления местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Законопроектом предусмотрено, что систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь.

Определяется, что территория Украины разделена на общины, которые являются первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины. При этом несколько общин составляют округ.

В соответствии с законопроектомм, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополь в системе административно-территориального устройства Украины определяется законами Украины.

Законопроектом предусмотрено, что органами местного самоуправления общины являются совет общины и исполнительные органы совета общины. При этом отмечается, что окружной, областной совет являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные, определенные законом, интересы общин соответственно округа, области.

В соответствии с законопроектом, в случае принятия советом общины, председателем общины, окружным, областным советом акта, который не не соответствует Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент Украины по представлению префекта останавливает указом действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно приостанавливает полномочия председателя общины, состав совета общины, окружного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного.

Временный государственный уполномоченный направляет и организует деятельность соответствующих исполнительных органов совета общины, исполнительного комитета окружного, областного совета. Правовой статус временного государственного уполномоченного определяется законом.

Изменениями в «Переходных положений» предусмотрено, что после вступления в силу закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)», президент Украины по представлению Кабинета министров Украины впервые осуществляет назначение префектов после создания соответствующими окружными, областными советами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года.

Президент Украины по представлению Кабинета министров Украины назначает на должности и освобождает от должностей председателей местных государственных администраций до назначения соответствующих префектов. Также предусмотрено, местные государственные администрации продолжают осуществлять свои полномочия на соответствующей территории до создания окружными, областными советами исполнительных комитетов на основании закона о местном самоуправлении, который определяет полномочия исполнительных комитетов окружных, областных советов, но не позднее чем до 1 марта 2021 года.