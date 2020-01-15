Депутаты не отправили на рассмотрение КСУ законопроект Зеленского о децентрализации, потому что докладчик прибыл невовремя

Законопроектом предусмотрено, что префекты должны быть назначены не позднее 1 марта 2021 года.

Верховная Рада Украины не рассматривала вопрос об отправке на вывод Конституционного суда президентского проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» № 2598, которым вводятся префекты.

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект был первым в повестке дня на сегодня.

Однако, когда должно было начаться его рассмотрение, то председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в сессионном зале нет докладчика по данному вопросу. Речь идет о представителе президента Украины в Конституционном суде Федоре Вениславском. Впоследствии он присутствовал в сессионном зале, но депутаты не вернулись к рассмотрению этого вопроса.

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Данным законопроектом предусмотрены изменения, которые предусматривают, что исполнительную власть в округах и областях, городах Киеве и Севастополе осуществляют префекты и территориальные органы центральных органов исполнительной власти. Состав офиса префекта формирует префект.

Согласно законопроекту, префект назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины. Срок пребывания префекта на должности в одном округе, области, городе Киеве и Севастополе не может превышать трех лет.

Префект является государственным служащим.

Среди полномочий префекта на соответствующей территории предусмотрено, что он вносит президенту Украины представление о приостановлении действия принятого советом громады, председателем громады, окружным, областным советом акта, который не соответствует Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, и о временном приостановлении в связи с этим полномочий председателя громады, состава совета громады, окружного, областного совета.

Законопроектом предусмотрено, что система административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: громады, округа, области, Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь.

Определяется, что территория Украины разделена на громады, которая является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины. При этом несколько громад составляют округ.

Согласно законопроекту, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины определяются законами Украины.

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Законопроектом предусмотрено, что органами местного самоуправления громады является совет громады и исполнительные органы совета громады. При этом отмечается, что окружной, областной совет являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные, определенные законом, интересы громад соответствующего округа, области.

Согласно законопроекту, в случае принятия советом громады, председателем громады, окружным, областным советом акта, который не соответствует Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент Украины по представлению префекта останавливает указом действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия председателя громады, состав совета громады, окружного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного.

Временный государственный уполномоченный направляет и организует деятельность соответствующих исполнительных органов совета громады, исполнительного комитета окружного, областного совета. Правовой статус временного государственного уполномоченного определяется законом.

Согласно законопроекту, Конституционный суд рассматривает такой указ президента Украины не более семи календарных дней. В случае признания Конституционным судом акта председателя громады, совета громады, окружного, областного совета таким, что соответствует Конституции Украины, акты Президента Украины, изданные в соответствии с частью третьей настоящей статьи, теряют силу. При этом ВР по представлению президента Украины досрочно прекращает полномочия председателя громады, совета громады, окружного, областного совета.

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Изменениями в «Переходные положения» предусмотрено, что после вступления в силу закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», президент Украины по представлению Кабинета министров Украины впервые осуществляет назначение префектов после создания соответствующими окружными, областными советами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года.

Президент Украины по представлению Кабинета министров Украины назначает на должности и освобождает от должностей председателей местных государственных администраций до назначения соответствующих префектов. Также предусмотрено, местные государственные администрации продолжают осуществлять свои полномочия на соответствующей территории до создания окружными, областными советами исполнительных комитетов на основании закона о местном самоуправлении, который определяет полномочия исполнительных комитетов окружных, областных советов, но не позднее чем до 1 марта 2021 года.