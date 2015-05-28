Дуда может встретиться с Порошенко после 6 августа

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что первая официальная встреча новоизбранного президента Польши Анджея Дуды с президентом Украины состоится после 6 августа, а именно после инаугурации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках 8-го Киевского форума безопасности.

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Дипломат отметил, что новоизбранный президент Польши должен приступить к исполнению своих обязанностей, что должно состояться 6 августа этого года после инаугурации, чтобы иметь возможность официально провести первую встречу с Порошенко.

"Мы ожидаем, что президент Анджей Дуда будет продолжать эту политику, которую вел предыдущий президент, и это основано на том, что кандидат в президенты Анджей Дуда публично озвучивал, в том числе поддержку членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Дещица.

Посол добавил, что обсуждение возможностей, когда такая встреча может состояться продолжается.