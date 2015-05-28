Новоизбранный президент Польши в финале Лиги Европы болел за "Днепр"

18:09, 28 мая 2015
Мир
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Избранный в минувшее воскресенье на пост президента Польши Анджей Дуда во время вчерашнего финала Лиги Европы болел за украинский "Днепр".

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в интервью польской радиостанции RMF FM. "Я болел за наших соседей в этом матче, но не удалось им выиграть, хотя матч был хороший и эмоциональный, и счет 2:3 показывает, что происходило на поле", - сказал он.

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Он также добавил, что не является большим футбольным фаном, но иногда любит поболеть за какую-то из команд.

Отвечая на вопрос о запланированной встрече с украинским президентом Петром Порошенко, Анджей Дуда сказал: "Мы перенесли эту встречу на другой срок, более поздний".

Примечательно, что в клубе "Севилья", который завоевал Кубок Лиги Европы, играет гражданин Польши Гжегож Криховяк, именно по этой причине многие поляки во вчерашнем матче болели за испанскую команду.

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