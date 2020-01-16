Макрон заявил, что конфликт на Донбассе не является помехой более тесных взаимоотношений с Россией

На вопрос, что же Макрона заставило пересмотреть отношение к Путину и политике России, он ответил, что это решение было плодом долгих размышлений.

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к более тесным взаимоотношениям с Россией, несмотря на продолжающиеся вооруженные конфликты РФ со своими соседями.

Об этом он заявил во время разговора с журналистом «Новой газеты», передает Европейская правда.

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На вопрос, что же Макрона заставило пересмотреть отношение к Путину и политике России, он ответил, что это решение было плодом долгих размышлений.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал французский лидер.

При этом Макрон добавил, что «если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго».

Ранее Макрон и Путин поздравили обмен удерживаемыми лицами на Донбассе и контракт на транзит российского газа через Украину. Кроме того, с обеих сторон выражена озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.