Путин и Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе и контракт на транзит газа через Украину

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Главы государств поздравили друг друга с Новым годом.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе и контракт на транзит российского газа через Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

При этом пресс-служба Путина назвала российскую оккупацию Донбасса «внутриукраинским конфликтом».

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«Акцентирована важность последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже. Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между «Киевом и Донбассом» обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года «пакетной» сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины», - говорится в сообщении.

Кроме этого, с обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Главы государств поздравили друг друга с Новым годом.