Пленки премьера: Арахамия вступился за Гончарука

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов и другие чиновники.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка были сфабрикованы.

Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на заявление Арахамии в эфире телеканала НАШ.

Арахамия также предположил, что записи могут быть склеены.

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«Насколько я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финансовой стабильности, которая продолжалась 3 часа», – сказал Арахамия, добавив, что записи мог опубликовать один из участников сессии.

Также Арахамия не считает, что у Гончарука на самом деле такая позиция по отношению к Зеленскому, как это показали пленки.

«Если выдергивать из контекста, то потом могут быть «замечательные» нарезки», – отметил депутат.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях мужчина с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.

После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.