Кулеба призвал НАТО рассмотреть заявку Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей

31 октября Зеленский во время выступления на заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к Организации Североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей Альянса.

Как говорится на Правительственном портале, об этом Кулеба заявил в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое сегодня состоялось в штаб-квартире Альянса.

"Потребность участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО давно перезрела. Этот вопрос не политики, а исключительно практики. Наши военные нуждаются в тесном взаимодействии с Альянсом и обмене информацией. Особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе", - подчеркнул вице-премьер.

Читайте такжеГенерал армии США в Брюсселе назвал Украину ключевым партнером НАТО

По словам Кулебы, Программа расширенных возможностей не входит в трек интеграции Украины в Альянс и курса на приобретение членства в НАТО, поскольку для этого у Украины есть инструмент Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО.

"Даже недавняя трагедия, которая произошла в Иране, сбитие нашего самолета, продемонстрировала, насколько важно для Украины иметь эффективный обмен разведданными с НАТО. Кстати, союзники высоко оценили принципиальную и одновременно взвешенную позицию и действия украинской стороны после трагического сбития самолета", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 октября президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.