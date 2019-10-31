Зеленский предлагает присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО
10:52, 31 октября 2019Политика
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По его словам, Украина является последовательным действенным партнером НАТО, который и в дальнейшем будет делать вклад в безопасность.
Зеленский подчеркнул, что Украина является последовательным партнером НАТО / фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский предлагает рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве.
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По его словам, Украина является последовательным, действенным партнером НАТО, который и в дальнейшем будет делать вклад в безопасность в евроатлантическом пространстве и за его пределами.
«Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества», - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня в Мариинском дворце проходит заседание Комиссии Украина-НАТО.
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